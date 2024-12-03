Во вторник, 3 декабря, Народно-хозяйственная комиссия Сейма согласились отложить на девять месяцев вступление в силу изменений в Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств" (OCTA), которые были уже провозглашены президентом. Изменения предусматривают обязательное страхование гражданской ответственности (OCTA) для всех транспортных средств, зарегистрированных, включая те, которые участвуют в движении сезонно или годами стоят в гараже.

Технически, чтобы отложить вступление в силу поправок, Сейм должен внести новые изменения в закон в срочном порядке.

Предполагается, что изменения в законопроекте, откладывающие вступление в силу предыдущих поправок, вступят в силу в тот же день, что и уже объявленные изменения в закон о OCTA - 10 декабря. Эти изменения предполагают, что уже объявленные изменения в закон о ОКТА вступят в силу 31 октября 2025 года.

Комиссия договорилась, что Кабинет министров до 31 августа представит оценку того, была ли правильно внедрена директива Европейского союза в закон, и не предусматривает ли европейское регулирование исключений. Также в течение девяти месяцев заинтересованные министерства и учреждения подготовят решение, чтобы не было необходимости покупать полис OCTA для транспортных средств, которые не находятся в движении или используются сезонно.

14 ноября этого года Сейм принял, а президент провозгласил поправки к Закону "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств"

(OCTA), которые предусматривают несколько существенных изменений. Самое главное - полис OСТА теперь будет обязательным для всех транспортных средств, если только их регистрация не приостановлена. С 1 июля следующего года OCTA нужно будет покупать и для электросамокатов.

Пока предусматривается, что покупка полиса ОСТА не обязательна для транспортного средства, если оно не используется в дорожном движении и не прервана его регистрация.

Данные поправки внесены в соответствии с требованиями директивы ЕС и расширяют защиту потерпевших. Для владельца транспортного средства уменьшается риск того, что незастрахованное транспортное средство умышленно или неумышленно причинит вред имуществу или здоровью другого лица, за который владельцу придется платить из собственного кармана в регрессном порядке, заявил председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) Янис Абашинс.

В день вступления в силу изменений закона стало ясно: общество не понимает, как будут применяться новые правила.

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