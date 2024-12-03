Врач оформил пациентке электронное направление на обследование по государственным квотам, но в системе e-veselība оно не отразилось. В результате женщина оказалась перед выбором: обследоваться за свой счет, либо добиваться выписки направления на бумаге, сообщает rus.LSM.lv.

В Национальной службе здравоохранения пояснили Латвийскому телевидению, что такие ситуации из-за ошибок в системе редки, но служба рекомендует всем пациентам самим удостовериться, что э-направление точно показалось в системе.

Агита с этой проблемой сталкивалась неоднократно. Семейный врач оформляет электронные направления — а они в системе e-veselība потом не отражаются. В частности, в конце августа женщина получила э-направление на кардиограмму, а в системе его не оказалось. Пациентка вынуждена была сделать кардиограмму, заплатив из своего кармана. После того, как в конце октября "пропало" направление к подологу, Агита пошла требовать выписать направление снова — по старинке, в бумажном формате.

Чтобы разобраться, почему такое происходит, Агита связалась со службой поддержки e-veselība, где ей заявили, что с системой все в порядке, а конкретный случай не более чем двухчасовой давности, когда пациентка не смогла воспользоваться своим электронным направлением, не входит в компетенцию службы поддержки, да и ее специалиста уже не было на рабочем месте.

Заместитель заведующей отделом общественных отношений Национальной службы здравоохранения (NVD) Синтия Каиня рассказала, что врач мог либо выписать э-направление в системе e-veselība, либо использовать свои врачебные системы. В случаях помех с "э-здоровьем", с которыми нередко сталкивается медперсонал и фармацевты, могут быть сложности с направлениями или выпиской лекарственных рецептов.

Проблема же с документами Агиты возникла из-за несовместимости различных систем данных. Врач Агиты использовал свою систему, и происходила ошибка при попытке ее соединения с e-veselība. Обмен данными между обеими системами содержал недостаточно информации, сообщила Каиня.

Национальная служба здравоохранения напоминает, что направления могут быть как электронными, так и бумажными. И прежде чем отправиться к специалисту, на назначенное обследование — пациенту стоит убедиться, не потребуется ли ему в конкретном случае распечатанное на бумаге направление. Это можно сделать онлайн, зайдя в свой профиль на сайте e-veselība.

В службе признали: сам пациент решить возникшую проблему не может. Здесь потребуется участие врача — ему нужно связаться с тем, кто содержит его систему, и дальше техническая поддержка уже решает, как обеспечить обмен данными с NVD. Такие случаи не часты, но если это происходит, то NVD связывается с держателями других систем и старается все уладить.

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