С 2014-го по 2022 год государственные расходы на здравоохранение в Латвии выросли на 140,5%, свидетельствуют данные Европейского бюро статистики (Eurostat). По этому показателю страна занимает первое место в Евросоюзе.

В 2014 году в латвийском бюджете были предусмотрены траты на здравоохранение в объёме 1,29 млрд евро (5,5% ВВП), а в 2022-м — уже 2,92 млрд (7,6% ВВП). Расходы росли ежегодно вплоть до пикового значения в 2021 году (3,04 млрд), но после этого незначительно снизились.

По относительному росту бюджетных трат на здравоохранение за восьмилетний период Латвия заняла первое место в ЕС. На втором месте расположилась Литва (рост на 125,6%), на третьем — Румыния (123,1%). В Эстонии этот показатель вырос с 2014 года на 98,2%.

Наиболее резкий прирост расходов на здравоохранение в Латвии произошел в 2021 году, и это было связано с пандемией Covid-19. В период с 2020 по 2022 годы на связанные с пандемией расходы было выделено 3,664 млрд евро. Министерство здравоохранения получило самый большой объем финансирования - 834 млн евро, из которых 253 млн были потрачены на доплаты медицинскому персоналу.

Премьер-министром Латвии в этот период был Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), который вошел в историю фразой про то, что "денег много, как никогда". Это было время "вертолетных денег" и дешевых - в том числе, для государств - кредитов. К тому же условиях пандемии государствам разрешили не соблюдать фискальные требования к дефициту госбюджета. В 2021 году сумма дефицита госбюджета с учетом затрат на утвержденную правительством поддержку для смягчения последствий Covid-19 достигла 1,08 млрд евро. Затем фискальные требования были ужесточены. Уже в 2022 расходы на здравоохранение по сравнению с 2021 годом сократились.

В среднем бюджетные траты стран ЕС на здравоохранение составляют 3685 евро на одного жителя. Выше всего этот показатель в Люксембурге (6590 евро), Дании (6110 евро) и Ирландии (5998 евро), ниже всего — в Польше (1137 евро), Болгарии (990 евро) и Румынии (858 евро). В Латвии на одного жителя заложены расходы в объеме 1157 евро, в Литве — 1724 евро, в Эстонии — 1874 евро.

В 2022 году государства Евросоюза в среднем тратили на здравоохранение 10,4% ВВП. Наибольшие относительные расходы были зафиксированы в Германии (12,6%), Франции (11,9%) и Австрии (11,2%), наименьшие — в Ирландии (6,1%), Румынии (5,8%) и Люксембурге (5,6%). По данным Eurostat, Латвия в 2022 году потратила на здравоохранение 7,6% своего ВВП, Литва — 7,2%, Эстония — 7%.

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