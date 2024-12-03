Электронный билет на поезд на одну поездку теперь можно приобрести на сайте vivi.lv без создания и авторизации учетной записи клиента. Об этом агентству LETA представители акционерного общества "Pasažieru vilciens" (PV).

B Pasažieru vilciens поясняют, что после помещения электронного билета в корзину пользователю необходимо на сайте vivi.lv выбрать опцию "Без авторизации" и указать адрес электронной почты для получения электронного билета.

После успешной оплаты покупки электронный билет на поезд будет автоматически отправлен на указанный адрес электронной почты и появится на сайте vivi.lv, где его можно будет просмотреть, скачать или отправить на выбранный e-mail (свой или другого пользователя). Если покупается более одного электронного билета, то все билеты тоже можно будет скачать и получить по электронной почте.

Без создания и авторизации учетной записи клиента на сайте Vivi.lv в настоящее время можно купить электронный билет для пассажира или багажа только на одну поездку. При этом при покупке всех других видов е-билетов в целях предотвращения несанкционированного доступа и для обеспечения уровня безопасности пассажиры и в дальнейшем надо будет использовать свою личную учетную запись пользователя.

Если билет помещен в корзину, система сайта Vivi предупреждает об этом, предлагая удалить недействительные билеты из корзины или перейти в раздел "Mans konts" для авторизации или создания аккаунта.

Pasažieru vilciens отмечает, что e-билет в один конец можно приобрести также на сайте Vivi.lv без создания и авторизации учетной записи клиента со скидками, доступными по удостоверению "Goda ģimene".

В прошлом году общий проверенный оборот PV составил 59,788 млн евро, что на 14,4% больше, чем в 2022 году, однако прибыль компании снизилась многократно и составила лишь 3177 евро.

AS Pasažieru vilciens было создано в 2001 году, отделив внутренние пассажирские перевозки от функций, выполняемых LDz. Ранее PV была 100%-ной дочерней компанией LDz, но в 2008-м была преобразована в государственную компанию.

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