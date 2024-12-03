С 2025 года водители оперативного транспорта Службы неотложной медицинской помощи начнут осваивать лицензионную программу неформального образования, которая позволит им стать лицом медицинского сопровождения и даст право оказывать помощь руководителю бригады в процессе лечения. Об этом агентству LETA сообщили в NMPD.

Обучение водителей оперативных медицинских транспортных средств или лиц медицинского обеспечения со следующего года потребует ежегодного финансирования в размере 112 224 евро, говорится в отчете Министерствa здравоохранения, который был принят правительством.

По оценкам Минздрава, ежегодно обучение будут проходить 112 водителей, а стоимость обучения одного человека составит 1002 евро в год.

Обучение будет проводить структурное подразделение NMPD "Центр развития компетенций", созданное три года назад и получившее статус учреждения неформального образования взрослых. В этом Центре возможно проведение обучения различной сложности в условиях, приближенных к вызову как медиков, так и водителей бригад "скорой помощи".

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, обучение водителей "скорых" будет проходить постепенно и в соответствии с имеющимся финансированием. При этом первыми повышать свою компетенцию будут водители, которые работают в бригаде из двух человек.

В будущем ожидается, что такую ​​программу обучения пройдут все водители, работающие в службе.

NMPD напоминает, что формирование бригад из двух человек "является стратегическим решением перемен". Создавая такие бригады, служба может увеличить количество дежурящих бригад каждый день и даже открыть новые бригадные пункты, чтобы приблизить бригаду к населению, и чтобы пациенты в критических жизненных ситуациях быстрее получали помощь.

Как подчеркивают в службе, благодаря концепции бригад из двух человек, за последние семь лет NMPD создала шесть дополнительных бригад и десять новых бригадных пунктов в тех частях Латвии, где добраться до места вызова прежде было затруднительно. .

В Службе неотложной медицинской помощи имеются различные экипажи из двух человек. Одна из них — бригада "скорой", где работают два медика, которые сами управляют машиной скорой помощи. А бригады, в состав которых входят опытный медик и водитель "скорой", работают в сельской местности по принципу оперативного реагирования – первыми приезжают к месту вызова и сразу начают оказывать помощь пациенту до прибытия других бригад в случае необходимости.

А в городах, где много вызовов, эти бригады выезжают на помощь пациентам в менее приоритетных ситуациях.

В настоящее время в Службе неотложной медицинской помощи имеется 40 бригад скорой помощи, работающих парами. Именно эти бригады принимают большую часть вызовов.

В прошлом году NMPD закупила 47 новых автомобилей меньшего размера и специально приспособленных для работы в паре. Закуплено также оборудование, более легкое и удобное для экипажа из двух человек.

Как сообщает служба, команды из двух человек формируются и в других странах Европы.

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