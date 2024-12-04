Со смены руководства в Инспекции здравоохранения (VI) со следующего года министр здравоохранения Хосам Абу Мери начнет кадровые перестановки в учреждениях, подведомственных Минздраву. Как сообщило во вторник Латвийское телевидение (LTV) в передаче Panorāma, перемены возможны еще в трех учреждениях.

По словам министра, эти учреждения должны, наконец, начать работать в интересах пациентов, пишет портал lsm.lv.

Первой, уже с 1 января, покинет свою должность директор VI Анита Слокенберга. На ее место назначена прежняя заместитель госсекретаря Минздрава Антра Валдмане, которая приступит к работе в январе. VI - это учреждение, которое принимает жалобы пациентов и может наказывать, оно также администрирует Фонд медицинского риска, из которого пациентам выплачиваются компенсации за некачественное лечение.

"Мы уже какое-то время думаем над тем, чтобы сделать VI менее бюрократичным учреждением, которое быстрее реагирует на заявления пациентов. По сути, Инспекция здравоохранения должна стать более дружественной по отношению к пациентам. Поэтому мы с бывшим руководителем работали над улучшениями. Но, скажу честно, я человек, который хочет более быстрого результата", - сказал министр.

Как сообщает lsm.lv, VI много критиковали за небрежное отношение к жалобам, о чем свидетельствует, в частности, скандал с иммунологом Евгением Никифоренко, о недостойном поведении которого сообщили пациентки, но инспекция сначала разрешила этому врачу продолжать работу. Чаще всего инспекция признает жалобы пациентов необоснованными. За первые шесть месяцев этого года отрицательными были 74% решений VI.

LTV пыталось выяснить, в каких еще учреждениях ожидаются перемены и может смениться руководство, но, поскольку переговоры пока ведутся, эти учреждения названы не были.

Их обещали назвать в конце этой или в начале следующей недели. "Сейчас, похоже, есть три учреждения, в которых могут произойти изменения на уровне руководства", — сказал Абу Мери.

Защитники прав пациентов и представители организаций заявили в передаче Panorāma, что они согласны – перемены нужны, но пока они происходят слишком медленно. Были упомянуты Фонд медицинского риска и объективность сотрудников инспекции.

Минздраву подчиняются, например, Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственное агентство лекарств, Национальная служба здравоохранения, Служба неотложной медицинской помощи и другие учреждения.

Критиковали в свое время и Национальную службу здравоохранения, которая решает вопросы об индивидуальных компенсациях за дорогостоящие лекарства и, как заявил президент Латвии, за цифрами не видит людей. Это учреждение тоже может быть реорганизовано, отмечает LTV.

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