С 1 января 2025 года самоуправление Юрмалы будет выплачивать каждому новорожденному жителю города по 1000 евро, что будет самым большим в Латвии пособием по рождению ребенка, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Пособие сможет получить родитель, опекун или усыновитель ребенка, родившегося 1 января 2025 года или после этой даты, если его основное место жительства задекларировано в Юрмале не менее чем за 12 месяцев до рождения ребенка.

В 2024 году пособие по рождению ребенка в Юрмале составляло 500 евро, и с начала года его получили более 440 жителей. Пособие по уходу за новорожденным - один из видов пособий, которые Юрмальская дума предоставляет семьям с детьми.

Юрмальчане получают также ежегодное пособие в размере 100 евро на поддержку учебного процесса для детей от полутора лет, школьников, студентов очных отделений в возрасте до 25 лет.

Кроме того, самоуправление предоставляет бесплатные городские и школьные автобусы, бесплатные поездки на поезде до Риги и бесплатные обеды для всех детей в юрмальских детских садах и школах до 12-го класса. Для многодетных семей предусмотрены льготы на посещение культурных, спортивных и образовательных мероприятий.

Пожилым людям Юрмала платит пособие на повышение доступности медицинской помощи. С 1 января 2025 года это будет 200 евро в год, в 2024 году размер пособия составлял 150 евро.

Юрмала – единственное самоуправление, которое предоставляет такое пособие на медицинское обслуживание пенсионерам.

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