С 1 января 2025 года ставки налога на эксплуатацию транспортных средств вырастут на 10%. Это позволит дополнительно собрать в госбюджет 11,38 миллиона евро. Такое решение в среду, 4 декабря, принял Сейм в рамках рассмотрения бюджетного пакета.

Ставки налога на эксплуатацию транспортных средств и налога на легковые автомобили предприятий увеличиваются с учетом изменений индекса потребительских цен, начиная с 2021 года, прирост составил примерно 10%.

Согласно изменениям в законе, с 2025 года налогоплательщикам предстоит платить в среднем на 10% больше за эксплуатацию транспортных средств. Это обеспечит дополнительные 11 384 000 евро в государственный бюджет в следующем году.

Изменения затронут:

Налог на мотоциклы, трициклы и квадроциклы, что принесет госбюджету дополнительно 165 000 евро.

Налог на легковые автомобили или грузовики полной массой до 3500 кг, что увеличит поступления на 9 836 000 евро.

Налог на автобусы полной массой свыше 3500 кг, выигрыш госбюджета - 65 000 евро.

Налог на грузовые автомобили массой от 3500 до 12 000 кг, свыше 12 000 кг, а также седельные тягачи, это пополнит госбюджет 911 000 евро.

Налог на одноосные прицепы и полуприцепы увеличит доход на 72 000 евро, а на двухосные, трёхосные и многосные полуприцепы, здесь выигрыш госбюджета – 335 000 евро.

Также закон предусматривает изменения в порядке уплаты налога. С 2025 года налог будет необходимо оплачивать ежегодно, а срок - 31 января года, следующего за календарным. В аннотации к законопроекту указывается, что сейчас большинство налогоплательщиков привыкли оплачивать налог на эксплуатацию транспортных средств одновременно с проведением государственного технического осмотра.

Изменения в законе о налоге на эксплуатацию транспортных средств и налоге на легковые автомобили предприятий являются частью сопроводительных законопроектов к бюджету 2025 года.

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