В среду, 4 декабря, Сейм в рамках рассмотрения проекта госбюджета-2022 и сопровождающих законопроектов внес поправки в Закон "О подоходном налоге с жителей", оставляющие только две ставки этого налога - 25,5% и 33%. Но поскольку одновременно повышается и становится фиксированным необлагаемый налогами минимум невысокие зарплаты-нетто могут даже повыситься.

Сейчас в стране действуют три ставки подоходного налога с жителей (все суммы - брутто):

20% платят те, кто зарабатывает до 20 004 евро в год (то есть, до 1667 евро в месяц);

23% платят те, кто зарабатывает от 20 004 до 78 100 евро в год (то есть, от 1 667 до 6 508 евро в месяц)

31% те, кто зарабатывают в год свыше 78 100 евро в год.

Предусматривается, что с 1 января 2025 года в Латвии будет только две ставки подоходного налога с жителей

25,5% - для подавляющего большинства работающих: для тех, кто зарабатывает до 105 300 евро в год, то есть, до 8 775 евро в месяц);

33% - для всех, кто зарабатывает больше.

Несмотря на то, что фактически ставки налога повышаются, на практике "чистые" зарплаты скорее вырастут

Дело в том, что вырастет необлагаемый минимум. Эта часть зарплаты вообще не облагается налогами. То есть это "чистый доход".

Сейчас необлагаемый минимум в Латвии "плавающий". Вычисляется он для каждого налогоплательщика по довольно сложной формуле. То, что нужно знать: необлагаемый минимум сейчас применяется к доходам до 1800 евро в месяц и зависит о того, есть ли у налогоплательщика иждивенцы и других параметров. Пересматривается он дважды в год. Подробнее об этом можно почитать в правилах Кабинета министров.

С 1 января 2025 года необлагаемый минимум станет фиксированным для всех. В течение трех лет он будет постепенно увеличиваться:

с 2025 года - 510 евро;

с 2026 года - 550 евро;

с 2027 года - 570 евро.

Что это дает? Если вы, например, получаете 1000 евро в месяц "на бумаге", то с 1 января 2025 года более половины вашей зарплаты - 510 евро - будут "неприкосновенны" для налогов. По расчетам Министерства финансов, в результате у почти 95% работников "чистый доход" увеличится. Больше всего выиграют те, кто получают до 2500 евро в месяц.

Также с 2025 года к доходам свыше 200 000 евро в год будет применяться еще и дополнительная ставка подоходного налога с жителей в 3%. Дополнительная ставка будет распространяться на облагаемые налогом в таксационный год доходы, в том числе доходы от прироста капитала и доходы от капитала, не являющегося приростом капитала, и освобожденные от налога дивиденды и ликвидационную квоту.

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