В среду, 4 декабря, Сейм в рамках бюджетного пакета внес поправки в Закон "О государственных фондированных пенсиях", "перекинув" часть взносов из 2-го уровня в 1-й уровень пенсионной системе. Это решение обязательно затрагивает интересы нынешних работающих начиная с 1971 года рождения - еще только будущих пенсионеров.

Сейчас взносы во второй пенсионный уровень составляют 6% от брутто-зарплаты. Кабинет министров, а теперь и Сейм решили сократить взносы во второй уровень до 5% и перекинуть эту часть взносов на первый уровень. То есть общая сумма взносов именно во 2-й уровень снизится на 17%. Соотношение между 1-м и 2-м уровнями пенсионной системы будет составлять 15% на 5%. от брутто-зарплаты.

Такое распределение средств между уровня будет действовать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2028 года. В следующем году благодаря этой мере госбюджет получит дополнительно 104 млн евро.

Напомним, что первый уровень - это так называемая "система солидарности". Если упрощать, то нынешние работающие платят социальные взносы, из которых выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. И, соответственно, надеются, что следующее поколение работников прокормят их, когда они постареют. "Узкое" место в Латвии - это демография: среднее и старшее поколение многочисленнее молодого. Система солидарности очень зависит от рождаемости.

В второй уровень пенсионной системы - это взносы, которые отданы в управление финансовым компаниям. Предполагается, что они могут преумножить средства будущего пенсионера на фондовом рынке.

В Латвии социальные взносы каждого работника, который появился на свет, начиная с 1 июля 1971 года, "делятся" между двумя уровнями пенсионной системы. Это компромисс: работник и "содержит" нынешний социальный бюджет и одновременно формирует "заначку" для своей пенсии.

Перекидывание средств из второго на первый уровень означает, что деньги государству прямо сейчас. Это так называемый компенсационный механизм: реформа налогообложения рабочей силы может привести поначалу к потере доходов госбюджета, нужно вписываться в дефицит госбюджета и так далее.

Решение перераспределить взносы между уровнями вызвала бурную дискуссию в обществе. Возмущались таким решением, в первую очередь, банки и финансовые компании. Они управляют пенсионными капиталами, и для них новые правила означают потерю части средств. Политики, намекая на небольшую эффективность управляющих пенсионными фондами, по-прежнему говорят: еще неизвестно, на каком уровне, первом или втором, пенсионные накопления будут сохраннее.

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