В прошлом месяце оппозиционное Национальное объединение заняло лидирующую позицию, обогнав лидера октябрьского рейтинга - "Новое Единство", которое в ноябре опустилось на третье место. Наиболее заметный рост популярности показала партия "Латвия на первом месте", которая поднялась на вторую позицию в рейтинге, увеличив свою поддержку более чем на 1%, сообщает портал LSM со ссылкой на опрос SKDS.

Если бы выборы в Сейм проводились в ноябре этого года, представительство в парламенте бы получили 8 партий.

В рейтинге за месяц прошли изменения. Оппозиционная партия "Латвия на первом месте" демонстрирует рост, в то время как у коалиционного "Нового Единства" и оппозиционного "Объединенного списка" наблюдается спад.

На первом месте в ноябре оказалось Национальное объединение с 8,7% поддержки (в октябре – 8,5%), в прошлом месяце политическая сила занимала вторую позицию

В ноябре на вторую позицию поднялась партия "Латвия на первом месте" с 8,2% поддержки опрошенных (в октябре – 7,1%). А прежний лидер рейтинга – премьерское "Новое Единство" – с 7,6% опустился на третье место (в октябре – 8,8%). Год назад рейтинг "Нового Единства" превышал 11%.

На четвертом месте - коалиционные "Прогрессивные" с 6,4% (в октябре - 6,3%), на пятом - коалиционный Союз "зеленых" и крестьян с 5,7% (в октябре - 6%).

Далее следуют оппозиционные "Стабильности!" - 4,9% (в октябре - 4,5%), "Объединенный список" с 4,5% (в октябре - 5,4%), а также непредставленное в 14-м Сейме "Согласие" с 3,9% (в октябре - 4,8%).

Все перечисленные политические силы, если пересчитать результаты без учета тех, кто заявил, что не примет участия в выборах или не знает за кого голосовать, преодолели бы 5%-й барьер и вошли бы в состав Сейма.

Ответ "не знаю, за кого голосовать" дали 29,2% респондентов, заявили, что не пойдут на выборы - 13,1%.

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