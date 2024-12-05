США ввели санкции против пяти физических лиц и четырех юридических лиц, которые были вовлечены в глобальный сговор с целью обхода санкций в интересах российской элиты. Среди этих лиц - гражданин Латвии, сообщило агентство LETA со ссылкой на Министерство финансов.

Санкции были наложены на лиц, связанных с компанией TGR Group, которую Министерство финансов США признало масштабной сетью для обхода санкций и отмывания денег.

"Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые ресурсы (..), чтобы обойти санкции США и международного сообщества," заявил заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Смит.

Он добавил, что США и их партнеры твердо намерены не допустить использования Россией цифровых ресурсов или иных преступных финансовых схем для накопления, хранения и перевода незаконно полученных средств.

Среди лиц, попавших под санкции, — гражданин Украины Георгий Роси, который контролировал TGR Group, а также его непосредственная подчиненная, гражданка России Елена Чиркина.

Санкции также наложены на гражданина Латвии Андрея Брадена, также известного как Андрей Царенок, который участвовал в управлении TGR Group. По данным Firmas.lv, это лицо ранее входило в руководства нескольких компаний в Латвии и было совладельцем одной из них, однако все эти фирмы ликвидированы много лет назад. В интернете также можно найти информацию о том, что некий Андрей Царенок участвовал в соревнованиях по гребле, в которых также принимал участие депутат Сейма от партии "Стабильности!" Ефимий Клементьев.

Среди юридических лиц, на которые наложены санкции, — компании, зарегистрированные в Великобритании, ОАЭ, Таиланде и Вайоминге (США). Последняя на 50% принадлежит одному из лиц, попавших под санкции.

"Мы продолжим защищать международную финансовую систему и принимать меры против обходчиков санкций как в России, так и за ее пределами," подчеркнул представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Между тем британские правоохранительные учреждения в среду, 4 декабря, сообщили о ликвидации двух крупных сетей по отмыванию денег, которыми руководили россияне. Эти сети использовались, в том числе, наркоторговцами в Великобритании.

Операция Destabilise стала крупнейшим расследованием по отмыванию денег, проведенным Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) за последнее десятилетие.

Впервые удалось выявить связь между российской элитой, преступниками, использующими криптовалюту, и наркокартелями, отметил глава NCA Тоб Джонс.

Две сети Smart и TGR, руководимые россиянами, занимались отмыванием незаконных средств своих клиентов, включая клан ирландских наркоторговцев Кинахан.

Обе сети также помогали своим российским клиентам обходить финансовые ограничения и инвестировать средства в Великобритании.

Сеть Smart возглавляла проживающая во Франции гражданка России Екатерина Жданова, которая тесно сотрудничала с Хаджи Мурадом Магомедовым и Никитой Красновым. Эти три лица также попали в среду пол санкции США.

Эта сеть использовалась для финансирования шпионских операций России, а также для отмывания средств, вымогаемых российскими хакерами.

Сеть TGR, в свою очередь, участвовала в переводе средств для финансирования работы пропагандистских ресурсов России в Великобритании.

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