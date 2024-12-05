В этом году в Латвии наблюдается небольшой прирост преступности, признал в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Рукс предположил, что количество зарегистрированных преступлений в этом году могло увеличиться на "два-три процента".

По его словам, возросло, например, число краж из магазинов. Также в полицию чаще сообщают о преступлениях, связанных с насилием, так как благодаря различным кампаниям люди меньше скрывают такие правонарушения и готовы сообщать о них в правоохранительные органы.

"Ничего чрезвычайного не произошло," прокомментировал Рукс тенденции преступности, одновременно признавая, что нельзя расслабляться, поскольку перед полицией стоят новые вызовы, например, связанные с обеспечением государственной безопасности.

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