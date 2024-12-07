Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") оценил возможность создания в Латгале профессиональной школы с военной направленностью по образцу Профессиональной средней школы имени полковника Оскара Калпака, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Создание школы обсуждалось во время разработки плана "Для экономического роста и усиления безопасности в восточных приграничных районах Латвии" и включено в план.

На данный момент у этой идеи нет ни местоположения, ни названия, ни практического решения. В первую очередь предполагается не строить что-то новое, а рассмотреть возможность использования инфраструктуры уже существующих учебных заведений - подобно тому, как средняя школа имени Калпака сейчас использует уже существующую инфраструктуру.

В министерстве отметили, решающее значение при выборе места школы будут иметь наличие подразделения Национальных вооруженных сил (НВС), а также доступность учебной инфраструктуры и учителей общеобразовательных программ, чтобы обеспечить качественный образовательный процесс.

При разработке плана развития НВС на 2025-2036 годы, который Кабинет министров утвердил 23 июля, были пересмотрены все статьи бюджетных расходов на содержание, чтобы можно было финансировать амбиции потенциала, определенные армией. При создании новой профессиональной средней школы в Латгале следует учитывать аспекты инфраструктуры, общих расходов и доступности человеческих ресурсов.

Министерство также напомнило, что при создании средней школы имени Калпака предполагалось, что учебное заведение будет располагаться в усадьбе Рудбаржи в Кулдигском крае, где ранее находилась основная школа имени Оскара Калпака, и что здание усадьбы будет приспособлено к потребностям учебного процесса.

В настоящее время средняя школа арендует помещения в Кандавском сельскохозяйственном техникуме. Сейчас все строительные проекты, включая реконструкцию усадьбы Рудбаржи, проходят переоценку, чтобы привести их в соответствие с имеющимся финансированием и утвержденными приоритетами Минобороны, такими как строительство полигона в Селии, проекты по развитию потенциала и строительство необходимой инфраструктуры.

Средняя школа имени Калпака была основана 1 июля 2021 года. Это средняя школа с военной направленностью. Помимо общеобразовательных предметов, особое внимание уделяется физической подготовке и развитию лидерских навыков у молодежи.

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