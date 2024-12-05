На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии немного увеличилась, но по-прежнему остается на низком уровне. Однако за последние два месяца, или девять недель, от подтвержденного диагноза Covid-19 умерло 52 человека, согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC).

На прошлой неделе в практиках семейных врачей было зарегистрировано 42 случая гриппа, что на 19 случаев больше, чем на предыдущей неделе. Случаи гриппа были зафиксированы в Даугавпилсе, Елгаве, Лиепае, Риге и в Валмиерском крае. При этом в Вальмиерском районе случаи гриппа были зарегистрированы у пяти пациентов из одной семьи.

Интенсивность гриппа немного увеличилась на прошлой неделе, однако в целом она оценивается как очень низкая, отмечает SPKC.

На прошлой неделе было лабораторно подтверждено 44 случая Covid-19, что на 15 случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

За неделю было проведено 763 теста, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Доля положительных тестов составила 5,8%, что ниже, чем на неделе ранее.

С инфекцией Covid-19 в больницы были госпитализированы 37 новых пациентов, что на 3 больше, чем на предыдущей неделе. В общей сложности на прошлой неделе в больницах лечились 76 пациентов с Covid-19, из которых у 51,3% диагноз был основным. Тяжелое течение болезни было выявлено у двух пациентов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !