В четверг, 5 декабря, в Японии, в столице префектуры Айти Нагое, открылось почетное консульство Латвии, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Почетным консулом Латвии в Нагое назначен владелец биотехнологической компании Amano Enzyme Мотоюки Амано.

В МИД отметили, что приоритетными задачами почетного консульства являются популяризация Латвии и поддержка латвийских предпринимателей в префектурах Айти, Гифу и Сидзуока.

На торжественной церемонии открытия с поздравительными речами выступили посол Латвии в Японии Зигмарс Зилгалвис, руководитель парламентской группы дружбы Японии и Латвии Хирофуми Накасоне и губернатор префектуры Айти Хидеяки Омура. Они подчеркнули хорошие двусторонние отношения между Латвией и Японией и роль почетного консульства в укреплении экономических связей между двумя странами.

Japānas 🇯🇵 Aiči prefektūras galvaspilsētā Nagojā atklāts Latvijas 🇱🇻 goda konsulāts. 🎉 Par Latvijas goda konsulu Nagojā iecelts Motojuki Amano, biotehnoloģiju uzņēmuma "Amano Enzyme" īpašnieks.



ℹ️ Goda konsulāta darba prioritātes ir Latvijas popularizēšana un atbalsts Latvijas… pic.twitter.com/etrUvd2jZd — Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) December 5, 2024

В МИД отметили, что Нагоя - четвертый по величине город Японии и важный центр инноваций и производства. Порт Нагои - один из крупнейших в Японии, через него проходит более 10 % международной торговли страны. Город является домом для Toyota Motor Corporation и связанных с ней компаний.

С 2008 года в Японии также работает почетное консульство Латвии в Осаке.

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