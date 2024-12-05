27 ноября в израильском городе Батам в возрасте 92 лет скончалась бывшая жительница Лиепаи Мэри Бойер. Ее семья погибла во время Холокоста, тогда как сама Бойер во время Второй мировой войны находилась в эвакуации в Татарии вместе с другими детьми из Лиепаи.

В 2019 году на портале Delfi был создан мультимедийный проект "История Мэри" про ее жизненный путь во время Второй мировой войны.

Мэри была одной из примерно 85 жителей Лиепаи, которых летом 1941 года эвакуировали в Татарию без ведома родителей. В это время дети находились в лиепайском пионерском лагере в Кроте, руководство которого в начале вторжения в СССР гитлеровской Германии получило задание увести пионеров с линии фронта. Многие из них погибли в тяжелом пути в Татарию, остальные жили в трудных условиях в бедном колхозе и страдали от голода. Родители этих пионеров несколько лет жили в неведении, думая, что их дети погибли. Лишь весной 1945 года выжившие дети вернулись в Латвию к своим семьям. Нескольким еврейским детям некуда было вернуться, поскольку их семьи погибли во время Холокоста во время войны. Среди них была и девочка Мэри.

Мэри родилась 8 мая 1932 года в Лиепае. Ее отец, Мордух Вайсфельд, был ювелиром и работал на часовой фабрике Язепа Русиниекса. Мать Фрум была домохозяйкой. У Мэри также был брат Вольф, который был на два года младше. Семья жила в центре Лиепаи, на улице Лиелая, 6.

В июне 1941 года Мэри уехала в лагерь в Кроте, а ее родители и брат остались в Лиепае. Когда началась война, девятилетнюю девочку эвакуировали в Татарию, а дом, где жила семья, был разрушен обстрелом. Отец Мэри был расстрелян нацистами 25 июня 1941 года, а ее мать и брат погибли в конце того же года в дюнах Шкеде.

В 1945 году Мэри вернулась в Латвию, и, поскольку она осталась сиротой, то жила в детском доме в Риге. Затем работала на заводе "Аврора". В 1960 году вышла замуж, а в 1975 году ей удалось переехать в Израиль с мужем и двумя детьми. С тех пор она проживала в Батаме, что недалеко от Тель-Авива. После восстановления независимости Латвии Мэри регулярно посещала Латвию и родную Лиепаю.

В 2019 году портал Delfi посетил Мэри в Батаме, где сделал многочасовое интервью с 87-летней женщиной. На основе этих материалов был создан трехстатейный мультимедийный проект "История Мэри".

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