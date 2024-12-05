Недавно в Скандинавии произошло очередное повреждение оптико-волоконного кабеля, вызвавшее масштабные сбои в работе интернета в Финляндии. Власти допускают, что это могло быть результатом диверсии.

Инцидент с повреждением кабеля, соединяющего разные страны, происходит не впервые. В середине ноября уже были повреждены два интернет-кабеля в Балтийском море — один между Германией и Финляндией, другой — между Швецией и Литвой, напоминает rus.LSM.lv.

Как сказал в программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" председатель правления Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий Андрис Мелнудрис, пока нет данных о том, являются ли эти инциденты результатом злонамеренных действий. Но он вполне допускает такую возможность: "Мы живем в условиях гибридной войны, и должны считаться с подобными угрозами".

Отвечая на вопрос, насколько опасно для страны подобное повреждение кабеля, эксперт заметил: "Всегда существует резервное подключение. Если один такой кабель выходит из строя, то можно использовать другие способы связи, в том числе и беспроводные технологии. Так что отключить от связи целую страну невозможно — вероятность того, что будут выведены из строя одновременно все каналы связи, практически нулевая".

Мелнудрис подчеркнул, что Латвия неустанно работает над вопросами кибер-безопасности, и на государственном уровне и уровне крупных предприятий такая защита хорошо обеспечена. Однако, целью кибер-нападения может стать любая фирма и любой человек.

По словам специалиста, кибер-преступники в своей деятельности используют новейшие технологии, поэтому для каждого человека цифровая безопасность должна стать элементом личной гигиенты: нужно думать о безопасности своих паролей, не создавать возможностей того, чтобы ваш компьютер попал в чужие руки, критично смотреть на различные подозрительные звонки и письма и т.д.

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