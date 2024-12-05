Сейм принял поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, что предусматривает отсрочку обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA) для всех зарегистрированных транспортных средств (в том числе и участвующих в сезонном движении) на девять месяцев - до 1 ноября 2025 года.

Согласно директиве ЕС Сейм принял предложения о внесении изменений в Закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорта, который предусматривает страхование OCTA для всех зарегистрированных транспортных средств, в том числе участвующих в движении сезонно.

Поправки в закон вступят в силу в тот же день, что и поправки в закон об ОCТА, ранее объявленные президентом, - 10 декабря. Поправки предусматривают, что уже анонсированные поправки в Закон ОСТА вступят в силу с 1 ноября 2025 года.

Кабинет министров должен до 30 апреля 2025-го дать оценку сферы применения директивы ЕС, правильно ли она принята и не предусматривает ли каких-либо отклонений, а министерства и ведомства подготовят решение, чтобы полис OCTA не нужно приобретать для транспортных средств, которые не находятся в движении или используются сезонно.

Поправки о срочном изменении закона были внесены фракцией "За стабильность" и совместно "Объединенным списком", "Национальным объединением" и "Латвия на первом месте", но были отклонены в пользу альтернативного законопроекта, за который проголосовали 86 депутатов, а десять политиков "За стабильность" проголосовали против.

14 ноября этого года парламент принял, а президент провозгласил поправки к закону об OCTA, в которых депутаты не заметили положения о том, что страховой полис OCTA должен быть приобретен для всех транспортных средств, если их регистрация не была временно приостановлена.

Это вызвало критику в обществе.

На заседании Сейма изменения в неоднозначном законе поддержали как коалиция, так и оппозиционные депутаты. Однако позже несколько депутатов от оппозиции признались в соцсетях, что не совсем понимали и не знали, за что голосовали.

Например, депутат Андрис Кульбергс написал в Twitter, что извиняется перед автомобилистами за то, что "пропустил это", переложив вину на Бюджетную комиссию Сейма, где он не работает. Депутат Дидзис Шмитс также извинился за то, что проголосовал, не понимая, за что.

Также сообщалось, что Министерство сообщения подготовило предложения по упрощению процедуры временной приостановки регистрации транспортных средств. Предлагаемые оправки позволят временно приостанавливать регистрацию транспортного средства в электронном виде без передачи номерных знаков в Дирекцию безопасности дорожного движения. Это позволит владельцам транспортных средств просто приостанавливать регистрацию автомобиля на период, когда он не используется.

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