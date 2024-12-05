Шум, вызванный в среду, 4 декабря, патрульными самолетами НАТО, вызвал беспокойство у жителей Юрмалы и окрестностей. Своими переживаниями и мнениями юрмальчане поделились в социальных сетях.

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии сначала заявили, что 3 декабря истребители миссии патрулирования воздушного пространства стран Балтии НАТО не летали над Юрмалой.

Однако позже в НВС уточнили, что шум вызвали дислоцированные в Шяуляе истребители, возвращавшиеся в Литву из планового рейса в Эстонию.

Ранее в НВС неоднократно заявляли, что полеты военных самолетов в воздушном пространстве Латвии происходят на высоте и скорости, указанных в нормативных актах. Поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.

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