Больницы и практикующие врачи не должны быть обязаны контролировать, задекларирован ли человек, проходящий лечение, в Латвии, заявил агентству LETA глава Латвийской ассоциации больниц (LSB) Евгений Калейс, комментируя подготовленный Минздравом законопроект о финансировании и управлении здравоохранения.

Ранее глава Латвийской ассоциации больниц написал в министерство уточняющие вопросы по законопроекту. Ему непонятно, "как мы сможем контролировать, задекларировано ли место работы или проживания пациента? Кто это будет делать и сколько времени это займет?".

По его мнению, основная задача и прямая обязанность больниц и медицинского персонала - оказывать медицинскую помощь нуждающимся людям, тогда как лишние обязанности еще больше усложнят повседневную работу медицинского персонала и учреждений.

При этом Евгений Калейс приветствует план создания Национальной кассы медицинского страхования ("это существенно упростит процесс перераспределения средств"), но критически оценивает структуру управления фондом.

"Планируется, что в совете фонда будет три министра - министры здравоохранения, финансов и благосостояния. Так что фактически половина членов фонда будут представителями государства", - полагает Калейс. По его мнению, в совете фонда должно быть не более одного-двух представителей государства.

Он добавил, что хотя на данный момент в план включены члены ассоциаций пациентов и врачей Латвии, работодатели и профсоюзы, их представительство в совете фонда должно быть больше.

Калейс также сообщил, что Латвийская ассоциация больниц планирует в ближайшее время подать письменные возражения на законопроект.

Как сообщалось, что ранее Минздрав вынесло на общественное обсуждение новый Закон о финансировании и управлении здравоохранением, который определит источники финансирования здравоохранения, а также создание Национального фонда медицинского страхования на базе Национальной службы здравоохранения.

Законопроект предусматривает введение единого размера оплачиваемых государством медицинских услуг для всех лиц, задекларировавших место жительства или работы в Латвии, отказываясь от реализации принципа двух "корзин" медицинских услуг. Для получения оплачиваемой государством медицинской услуги необходимо подать декларацию о месте жительства в Латвии не позднее, чем за месяц до получения медицинской услуги.

В минздраве поясняют, что с введением "принципа декларирования" проживающим за рубежом латвийцам будет отказано в возможности продолжать получать оплачиваемые государством услуги здравоохранения в Латвии.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, около 214 тысяч граждан Латвии задекларировали место жительства за границей. Это означает, что возникла ситуация, когда лица, которые фактически живут или работают в другой стране, в настоящее время могут получать медицинские услуги в рамках государственного медицинского страхования в Латвии.

По данным на сентябрь 2024 года, в Латвии оплачиваемые государством медицинские услуги получили 12 805 латвийцев, задекларировавших место жительства за границей. Это означает, что эти лица ограничивают доступность медицинских услуг для тех жителей, которые живут и работают в Латвии, подчеркивают в министерстве.

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