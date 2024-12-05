В Латвии сейчас бушует особая волна пневмонии, вызванной бактериями микоплазмы, сообщает программа Латвийского телевидения "Панорама".

Как сообщает LTV, в нынешнем зимнем сезоне с этой болезнью легких, которая раньше была свойственна детям и молодежи, госпитализируются люди всех возрастов: многим нужен кислород, и абсолютно всем - специфические антибиотики.

Врачи-пульмонологи предупреждают, что при пневмонии, вызванной микоплазмой, обычные антибиотики пенициллиновой группы не помогают, зато действуют другие препараты.

"Это небольшой, атипичный микроорганизм и уникален тем, что лечение отличается от домашнего лечения пневмонии, приобретенной у взрослого пациента. Например, не действует амоксициллин. А пациент продолжает болеть и попадает в больницу", - пояснила Зайга Кравале, исполняющая обязанности руководителя Центра заболеваний легких Университетской клинической больницы им. П.Страдиня (PSKUS).

По мере роста заболеваемости микоплазменной пневмонией в Латвии увеличивается и число пациентов, которых необходимо госпитализировать.

В Центре туберкулеза и болезней легких в отделении реанимации тоже находится один пациент с микоплазменной пневмонией. Как объясняет главный пульмонолог больницы им.П.Страдиня, после ограничений во время пандемии Covid-19 многие заболевания, вызванные вирусами и бактериями, возвращаются с двойной силой. И это происходит не только в Латвии, но и в других частях мира.

В больнице присутствие у пациента бактерии можно обнаружить в течение нескольких часов с помощью полимеразной цепной реакции. Результаты амбулаторных анализов не доступны сразу, да и само выздоровление происходит не быстро. Пациенты восстанавливают силы медленно, поясняют врачи.

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