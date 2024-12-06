В Латвии выявлен новый синтетический опиоид, опасный для здоровья, поэтому с 7 декабря вступает в силу временный запрет на спирохлорфин и содержащие его препараты, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Запрет был принят в связи с информацией о выявлении вещества в Латвии, которая была получена в Системе раннего предупреждения. Спирохлорфин - это синтетический опиоид, и использование содержащих его продуктов может нанести серьезный вред здоровью человека, угрожать жизни, а также безопасности общества в целом, подчеркнули в SPKC.

На основании Административно-процессуального закона, части "О порядке легального оборота наркотических и психотропных веществ и лекарств", SPKC принял решение временно запретить производство, приобретение, хранение, транспортировку, пересылку или распространение спирохлорфина и содержащих его препаратов до 1 декабря 2025 года.

Решение распространяется на физических и юридических лиц, которые производят, приобретают, владеют, транспортируют, передают или распространяют эти вещества. С момента вступления в силу запрета вещество спирохлорофрин и содержащие его препараты должны быть переданы в Госполицию в течение трех рабочих дней.

За производство, приобретение, хранение, транспортировку или пересылку с целью сбыта, либо за продажу грозит уголовная ответственность - предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительных работ или штрафа и полицейского контроля. В свою очередь, если упомянутые действия привели к серьезным последствием, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

SPKC продолжит свою работу по оперативному выявлению и запрещению опасных веществ, тем самым предотвращая, по возможности, использование веществ, вредных для здоровья и жизни.

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