С субботы, 7 декабря, будет закрыто движение автотранспорта по путепроводу на улице Алтонавас, сообщили в Департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

Путепровод закроют ночью, и уже с утра субботы проехать по нему на автомобиле будет невозможно. Путепровод останется открытым для пешеходов и велосипедистов.

Большинство улиц в районе путепровода Алтонавас — это жилая зона, поэтому объездные пути не организуются. Жителям Марупе, которым приходится ежедневно добираться до Риги, предлагается вместо маленьких улиц в микрорайоне Биериню использовать магистральные улицы, например, Карля Улманя гатве, Виенибас гатве, улицу Лиела и улицу Упесгривас.

В этом году на Улманя гатве завершились крупные строительные работы, построено новое соединение между Ригой и Марупе, а существующие соединения улучшены.

С закрытием путепровода Алтонавас внесены постоянные изменения в два региональных автобусных маршрута, сообщает Автотранспортная дирекция. Впредь автобусы Рига – Яунмарупе и Рига – Марупе не будут останавливаться на остановке "улица Арлавас". Автобусы будут курсировать в Риге по улицам Лиепаяс и Карля Улманя гатве.

Департамент напоминает, что закрытие путепровода Алтонавас не было ее инициативой — регулярные технические обследования моста показали, что он больше не безопасен. Путепровод планировалось снести во время строительства Rail Baltica, и дума не инвестировала в него. В данный момент в планах строительства Rail Baltica много неясного, но самоуправление обязано действовать — снести мост и построить новый, так как починить старый уже невозможно.

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