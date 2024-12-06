В пятницу, 6 декабря, Эдгар Ринкевич с рабочим визитом посетил Клайпеду в Литве, приняв участие в ежегодной встречи президентов трех стран Балтии. В ходе встречи президенты обсудили вопросы региональной безопасности, дальнейшую поддержку Украине, ситуацию в Грузии, трансатлантические отношения, а также текущее сотрудничество стран Балтии в таких форматах, как Совет министров Балтийских стран, Инициатива трех морей, проекты в области инфраструктуры и энергетики.

Обращаясь к участникам встречи, президент Латвии выразил уверенность в том, что страны Балтии приняли важные решения для повышения энергетической безопасности, снизив зависимость от российских энергоресурсов. Ринкевич отметил, что усилия по синхронизации энергетических систем стран Балтии с европейскими идут по графику. Таким образом, оба этих решения представляют собой фундаментальный вклад в укрепление региональной энергетической безопасности и конкурентоспособности.

Говоря о региональной безопасности, президент Латвии подчеркнул, что Россия в обозримом будущем останется самой серьезной и прямой угрозой евроатлантической безопасности. Поэтому сейчас основная задача – готовность сил и средств НАТО, а также необходимость для европейских союзников НАТО совместно направлять средства на оборону в размере 2,5% и более. Это уже сделали все три страны Балтии, подавая пример другим членам НАТО.

"Я уверен, что США и в дальнейшем будут стратегическим партнером, который является краеугольным камнем трансатлантического сотрудничества и НАТО," – подчеркнул Эдгар Ринкевич. Он также отметил, что всем необходимо работать над созданием сильной оборонной промышленности и развитием более коротких цепочек поставок в рамках всего альянса НАТО.

Во время встречи президент Латвии вновь подчеркнул, что Украина является нашей первой линией обороны. Украина нуждается в поддержке всех стран-членов НАТО. Любые обсуждения будущего Украины без участия самой Украины недопустимы.

В ходе переговоров был затронут вопрос о ситуации в Грузии. Ринкевич выразил мнение, что страны Балтии должны проявлять солидарность с жителями Грузии в их стремлении добиться справедливости и восстановить перспективы европейского будущего Грузии. Насильственные репрессии грузинских правоохранительных органов против мирных протестующих недопустимы.

На встрече было принято совместное заявление президентов стран Балтии.

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