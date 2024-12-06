Бывший премьер-министр и депутат Сейма Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") решил выйти из правления партии "Единство", поскольку больше не поддерживает политику партии.

О своем решении Кариньш сообщил в социальной сети X, заявив, что "сокращение будущих пенсионных взносов и серьезное повышение налога на сберегателей капитала - грубая ошибка".

Paziņoju, ka atkāpjos no Vienotības valdes, kuras politiku vairs neatbalstu. Ir smaga kļūda samazināt nākotnes pensiju iemaksas un nopietni celt nodokli kapitāla krājējiem. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) December 6, 2024

В начале года Кариньш покинул политику после скандала с авиарейсами и в сентябре присоединился к консалтинговой компании Kreab, специализирующейся на стратегических коммуникациях. В Kreab Кариньш занимает должность старшего советника, консультируя клиентов по вопросам геополитики, политики Европейского союза и другим политическим вопросам.

Ранее Латвийское телевидение сообщило, что Кариньш возглавлял список кандидатов на пост заместителя генерального секретаря НАТО, но не получил эту должность. У Кариньша были хорошие шансы быть утвержденным, но в итоге, по неофициальным данным, решение было принято в пользу женщины на пост заместителя генерального секретаря, что соответствует принципу гендерного равенства.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !