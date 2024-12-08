15 декабря Latvijas dzelzceļš планирует открыть три новые железнодорожные станции - "Даудери", "Шмерлис" и "Медемциемс", сообщает LETA со ссылкой на информацию LDz. Первые две станции расположены в Риге, третья - в Олайнском крае.

После открытия станции "Медемциемс" в Олайнском крае на направлении Рига-Елгава будет закрыта станция "Баложи".

Новая рижская санция "Даудери" расположена на линии Рига-Скулте, между станциями "Саркандаугава" и "Мангали". Другая столичная станция "Шмерлис" находится на линии Рига-Сигулда, между станциями "Чиекуркалнс" и "Югла".

Изменения в сетке станций согласованы c Автотранспортной дирекцией, ViVi и местными властями с учетом плотности населения, привычек и потребностей жителей, а также других факторов. Пассажирские платформы на новых станциях оборудованы навесами, скамейками, системами освещения и оповещения, а также необходимым оборудованием для пользования железной дорогой.

К середине 2025 года LDz планирует реализовать временные решения на девяти станциях в связи с проектом Rail Baltica, который идет с опозданием от графика. Это относится к Рижскомум Центральному вокзалу, станциям "Торнакалнс", "Засулаукс", "Депо", "Вагонный парк", "Яняварти", "Даугмале", "Саласпилс" и "Саулкалне". Еще шесть станций - "Румбула", "Дарзини", "Цена", "Инчупе", "Кудра" и "Кайбала" - нуждаются в решениях для облегчения посадки. Эти станции не были включены в проект модернизации платформ, так как их планировалось закрыть из-за низкого пассажиропотока.

Стоимость проекта составляет 44,4 млн евро, в том числе 37,8 млн евро из Фонда сплочения ЕС и 6,6 млн евро, софинансируемых LDz.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !