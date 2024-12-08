В декабре примерно на 60 остановках общественного транспорта в Риге начнут устанавливать новые навесы единого дизайна.

Замена навесов осуществляется в рамках первого этапа проекта "Строительство и обновление остановок общественного транспорта в соответствии с новыми дизайнерскими решениями". Планируется, что установка первых 60 навесов продлится до конца января, однако допускается, что на ход замены могут повлиять погодные условия.

В процессе замены возможны ситуации, когда какая-либо остановка временно останется без навеса. Самоуправление заранее извиняется за причиненные неудобства, но замена навесов технически занимает несколько дней. При этом выгода и удобства для жителей Риги будут долгосрочными.

В течение ближайших лет в Риге планируется заменить большинство устаревших остановок общественного транспорта, заменив их на более удобные и соответствующие современным требованиям. Новые навесы будут иметь особый дизайн – они станут больше, удобнее для доступа, с деревянными скамейками и модифицируемыми крышами: из стекла, панелей или покрытыми растительностью.

На первом этапе новые навесы планируется установить на набережной 11 ноября, на улице Слокас, улице Меркеля, улице Кр. Валдемара, улице Пернавас, Ранькя дамбис и в других местах.

В целом самоуправление планирует в будущем благоустроить все остановки на своей административной территории, установив в общей сложности 500 новых навесов. В следующем году планируется установить еще около 180 навесов.

Разработка проектной документации для установки или замены навесов в рамках первого этапа обойдется в 12,1 тыс. евро, а их изготовление и установка – примерно в 1 миллион евро.

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