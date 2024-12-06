Вечером в пятницу, 5 декабря, депутаты фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в Сейме единогласно выдвинули кандидатуру руководителя финансовым институтом Altum на должность президента Банка Латвии. Это означает, что коалиционные партии не смогли договориться об едином кандидате, а шансы второй срок действующего главы Банка Латвии Мартиньша Казакса уменьшаются. Избрание главы Центробанка - голосование в Сейме - может стать и стресс-тестом на стабильность правительственной коалиции.

С 2019 года Банком Латвии руководит экономист Мартиньш Казакс. В декабре срок его полномочий закончится, но он имеет право и на второй срок. Однако политики не торопятся выдвигать его кандидатуру, пока неофициальную поддержку обещали только коалиционные "Прогрессивные". Премьерское "Новое Единство", обладающее самой большой фракцией в Сейме, отмалчивается. При этом в кулуарах ходили слухи, что некоторые политики от "Нового Единства" могут проявлять интерес, если не к должности непосредственно президента Банка Латвии, так членов Совета Банка - некоторых из них тоже приходит срок сменить.

СЗК уже некоторое время назад анонсировал, что выдвинет главу госагентства Altum Рейниса Берзиньша. Таким образом, у коалиции нет единой позиции, и голосование в Сейме может быть чревато сюрпризом. Кандидатов на должность главы Банка Латвии можно выдвигать до 10 декабря.

СЗК подчеркивает, что Берзиньш полностью соответствует должности президента Банка Латвии. Как указывает фракция, об этом свидетельствует успешная деятельность Altum. Портфель Altum увеличился примерно в три раза — с 350 миллионов до 1,2 миллиарда евро, с 2017 года у Altum - международный престижный кредитный рейтинг "Moody's" уровня Baa1, самый высоких среди всех обществ капитала в Латвии. Показатели Altum"достигнуты при принятии большего уровня риска — именно того, что ожидается от финансового сектора. В то время как коммерческие банки критикуют за недостаточную склонность к риску (уровень проблемных кредитов NPL составляет около 0,5–1,5%), у Altum этот показатель составляет 6–7%., отмечают депутаты.

СЗК подчеркивает, что Берзиньш соответствует требованиям 12-й статьи Закона "О Банке Латвии". У него есть степень магистра банковского дела и международных финансов (Высшая школа банковского дела), степень MBA Швейцарской бизнес-школы, а также он окончил программу The Stern Leadership Academy Стэнфордского университета.

СЗК призывает коллег в Сейме оценить кандидатуру Рейниса Берзиньша, чтобы она получила широкую поддержку политических сил, представленных в парламенте.

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