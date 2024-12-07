В субботу утром в некоторых восточных районах Латвии, вдоль границы, снег и гололед затрудняют движение по основным и региональным автомагистралям страны, сообщает оперативная информация "Latvijas Valsts ceļi".

Утром 7 декабря возникли сложные условия движения на главных дорогах страны – на Даугавпилсском шоссе (А6) от Даугавпилса до Патерниеки, на Резекненском шоссе (А12) от Резекне до Терехово и на Видземском шоссе от Вирешием до Вецлайцене.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Краславы, Лудзы, Гулбене и Алуксне, а также в некоторых местах Курземе – в Салдусском и Тукумском краях.

Скользкие участки дороги посыпаются противоскользящими материалами.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.

В субботу небо над Латвией будет преимущественно облачным, местами возможен небольшой снег, прогнозирует Латвийский Центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный и восточный ветер. Температура воздуха составит -2...+2 градуса.

В Риге 7 декабря небо будет преимущественно затянуто облаками, существенных осадков не ожидается. При слабом или умеренном юго-восточном ветре максимальная температура воздуха составит около 0 градусов.

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