Латвия отказала в убежище сотруднику российского коммерческого банка, который утверждал, что подвергся на родине дискриминационному преследованию по политическим мотивам. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на общедоступный приговор суда.

В марте прошлого года гражданин РФ подал заявление о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. Мужчина заявил, что в России он подвергся дискриминационному преследованию по политическим мотивам. В качестве аргумента он также сообщил, что принадлежит к определенной социальной группе - менеджерам и сотрудникам крупных российских компаний. Его также обвиняют в хищении с целью получения конфиденциальной информации о совладельцах банка и даче против них ложных показаний.

Мужчина утверждал, что не может воспользоваться защитой в своей стране и не имеет возможности вернуться в Россию, где его жизни, здоровью и свободе угрожает реальная опасность.

Летом этого года Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) приняло решение отказать в предоставлении убежища в Латвии гражданину России. В решении УДГМ отмечается, что обстоятельства уголовного дела относятся к периоду времени, когда заявитель занимал должность директора департамента проектного финансирования российского банка.

Не согласившись с решением УДГМ, мужчина обратился в Административный районный суд с просьбой предоставить ему статус беженца или альтернативный статус.

Заявитель утверждал в суде, что является жертвой политического преследования из-за незаконного захвата имущества посредством "заказных уголовных дел", а также политики российских властей в рамках так называемой "чистки банковского сектора". Практически все крупные акционеры, менеджеры и ключевые сотрудники банков, подвергшихся "чистке", привлечены в России к уголовной ответственности.

Суд в Латвии не усомнился в том, что в России существуют политически мотивированные преследования лиц, в том числе представителей оппозиции. Однако в суде не установили связи уголовного преследования мужчины с политическими мотивами.

Поэтому Административный районный суд в конце ноября отклонил ходатайство россиянина о предоставлении ему статуса беженца или альтернативный статус в Латвии.

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