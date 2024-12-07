По мнению бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша, нынешние люди во власти и управлении государством все больше отдаляются от реальной жизни в стране. Такое заявление 80-летний политик сделал в программе TV24 "Nedēļa. Post scriptum".

В последние годы Андрис Берзиньш много времени уделял анализу жизни – как того, что уже сделано, так и того, что еще предстоит сделать. В личном и национальном смысле. "Чтобы иметь возможность оценить, где мы находимся и что будет дальше", - сообщил он.

"Мой стаж работы — 75 лет, потому что в 1949 году нам приходилось работать, чтобы выжить. Мне не было еще и пяти лет, когда я уже работал в лесу. И работал серьезно. Это была жизненная необходимость. Вот так вся моя жизнь прошла на работе. Ничего другого", - сказал политик.

Экс-президент за свою жизнь усвоил урок – чтобы двигаться вперед, не нужно искать конфликтов и войны: "С помощью насилия можно временно что-то сделать, но это ни к чему не приведет. Но тот, кто пытается действовать разумно, может пойти дальше".

Во время президентства Андриса Берзиньша, в ноябре 2013 года, в Латвии произошла самая крупная трагедия со времени восстановления независимости - в Риге обрушился супермаркет Maxima, в результате чего погибло 54 человека. После той трагедии премьер-министр Валдис Домбровскис подал в отставку.

Вспоминая события 11-летней давности и проводя параллели с нынешним временем, бывший президент говорит: "Очевидно, что с течением времени те люди, из которых состоит наша власть и управление, все больше отстают от реальной жизни, не умеют оценивать свою работу и действовать соответственно. Тогда я ни кого не заставлял уйти, люди сами поняли, в чем дело, что они не в силах с этим справиться".

"Сейчас, я думаю, ситуация гораздо хуже. Люди (политики и чиновники высокого ранга) не чувствуют ответственности, они ведут себя так: я здесь четыре года, я все приму, чтобы через десять лет ответственность несли другие. К сожалению, если мы не возложим ответственность на людей, которые принимают такие решения, у нас фактически не будет будущего в долгосрочной перспективе", - полагает Берзиньш.

"Нельзя ставить людей в правительство на основе только их политической принадлежности. Если ты сейчас делаешь что-то, в чем не видишь логики, то куда идти еще дальше", - предупреждает он.

Говоря о пресловутом проекте Rail Baltica, Андрис Берзиньш считает, что этот проект необходимо остановить.

"Нужно остановиться и попытаться понять, о чем идет речь, что на самом деле означает этот проект и кому он нужен. Уже можно говорить о военных потребностях, но сейчас идет война совершенно другого типа. Остановить поезд запросто могут и два пьяницы за бутылку водки", - сказал он.

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