Дачники из Яньупе Олайнского края стали боятся ходить в лес. Прямо возле поселка слышны выстрелы — тут стреляют охотники и приваживают диких животных. Люди боятся, что могут получить пулю или нарваться на дикого лесного зверя, сообщает LSM+.

У Алены Морозовой дача в поселке Яньупе в Олайнском крае. Cо всех сторон посёлок окружен болотами и лесом. Его часть, которая находится за трассой, особенно популярна у местных жителей. Сюда ходят по грибы и просто погулять. Тут есть разветвленная сеть тропинок и грунтовых дорог. Но в последнее время дачникам стало страшно заходить в этот лес.

"Месяц назад хотели посмотреть северное сияние. Только собрались идти, тут же передумали, услышав выстрел. Ну, потому что испугались, честно говоря. Опасаемся, что, если пойдем и будет темно, чтобы нас не подстрелили вместо животных", — сказала Морозова.

В лесу вокруг поселка появилось много охотничьих вышек и привад с кормушками для диких животных.

"Поскольку везде стоят вышки и приманки разложены, то, естественно, меня тоже пугает возможность встречи с лосем, медведем, волком, со всеми этими хищными животными. Это тоже страшно", — заявила жительница дачного поселка.

В окрестностях Яньупе по большей части принадлежит государству. Как пояснил глава латвийской ассоциации охотников Харалдс Барвикс, охотничьи коллективы заключают договоры с государством об использовании леса для добычи лесных животных. Все законно. К тому же, по его словам, в последнее время в Латвии вообще не фиксировались случаи, чтобы от охотников страдали гражданские лица. Да, бывает, что охотники по ошибке стреляя друг в друга на загонных охотах. Но в целом — действуют строгие правила безопасности.

"Охотник имеет право производить выстрел только по ясно видимой цели, это однозначно. И второе — по направлению выстрела не должны находится люди, домашние животные, постройки и инфраструктура. Проще говоря дороги, по которым перемещается транспорт", — сказал руководитель латвийской ассоциации охотников Харалдс Барвикс.

По его словам, животный мир всё чаще приходит в город. Поэтому охота разрешена даже в столице. И охотники приспосабливаются.

"На данный момент большинство пользуется глушителями, чтобы не создавать слишком большой шум. И основная охота происходит в тёмное время суток. Потому что основное движение животных в сумерках, при переходе со дня на ночь", — добавил Барвикс.

Если люди все же хотят пойти в лес, но при этом опасаются за свою жизнь, рекомендуется использовать яркую одежду.

В Государственной службе леса сообщили, что отправят на это место своего инспектора, который проверит, все ли на месте соответствует заключенному договору с охотничьим коллективом.

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