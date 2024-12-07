Около 100 человек собрались в субботу у памятника Свободы в Риге, чтобы поддержать требование грузинского народа о праве на вступление в Европейский союз (ЕС).

Пикетчики принесли с собой в основном грузинские флаги, но были также украинские и латвийские.

На плакатах протестующих были надписи "Грузия - это Европа", "Не пропустите поворот", призывы прекратить насилие против мирных демонстрантов, "За будущее Грузии в Европе" и другие.

Участники акции выступи ли на грузинском и на латышском языках. В одном из выступлений отмечалось, что общим врагом Грузии и Латвии является Россия, которая в 2008 году оккупировала 20% территории Грузии, а сейчас оккупировала 100%. Также прозвучала речь в поддержку Украины.

Акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии проходят с прошлого четверга, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия откажется от переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Во время демонстраций начались столкновения, и полицейские применяли непропорциональные меры против протестующих.

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