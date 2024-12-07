Решение бывшего премьер-министра и депутата Кришьяниса Кариньша выйти из правления партии "Единство" не было неожиданностью и было субъективно и эмоционально мотивировано, заявил агентству ЛЕТА председатель правления "Единства" Арвилс Ашераденс.

Он сказал, что с пониманием относится к решению Кариньша уйти из активной политики и перейти на работу в частный сектор.

Комментируя мотивацию Кариньша, Ашераденс сказал, что это "субъективные эмоциональные аргументы человека, который не принимал активного участия в бюджетном процессе".

Ашераденс подчеркнул, что бюджетный процесс был предметом активных дебатов в партии, правительстве и со всеми заинтересованными сторонами. Кариньш не участвовал в этом процессе.

Ашераденс добавил, что с бюджетом на 2025 год жители Латвии могут чувствовать себя более защищенными, так как много средств выделено на внутреннюю и внешнюю безопасность. Лидер партии "Единство" подчеркнул, что, несмотря на очень сложные обстоятельства, пересмотр налогов позволит повысить доходы почти всех групп населения.

Отвечая на вопрос, означает ли решение Кариньша покинуть правление партии и его уход из партии, Ашераденс сказал, что не располагает информацией об этом и не говорил об этом с Кариньшем. Ашераденс добавил, что Кариньш не участвовал в работе правления партии с весны, а его заявление о выходе из правления будет рассмотрено на заседании правления в понедельник, 9 декабря.

Как сообщалось, Кариньш решил уйти из правления партии "Единство", так как больше не поддерживает проводимую этой партией политику.

О своем решении Кариньш объявил в твиттере, отметив, что "тяжелой ошибкой является решение об уменьшении взносов на будущие пенсии и серьезном увеличении налога на накопление капитала". Раскритикованные Кариньшем идеи при планировании бюджета предложило правительство, возглавляемое "Новым Единством".

Кариньш был связан с "Единством" с момента его создания.

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