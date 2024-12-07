Совет Европы понизил защитный статус серых волков, из-за чего со следующего года во многих странах будет разрешена охота на них. В Латвии из-за нападения хищников в прошлом году закрылись 70 овцеводческих хозяйств, и это несмотря на то, охота на волка в небольших количествах разрешена, сообщает LSM+.

Нельзя просто так взять и начать охотиться на волков. Во многих странах этот вид находится под защитой Бернской конвенции по охране дикой природы и имеет статус "строго охраняемого".

Но на этой неделе совет Европы одобрил понижение защитного статуса волков до просто "охраняемого". Если как минимум треть стан-участниц конвенции решение не опротестует, то уже в марте следующего год животных можно будут отстреливать в Европе.

Но для Латвии мало что изменится.

"Приняли решение о том, что волки перешли из разряда строго охраняемых в охраняемые. На уровне директивы он перешли из четвертого в пятое приложение, где Латвия, когда вступала в ЕC, попала в исключение. Волк изначально у нас не был особо охраняемым видом, а просто охраняемым", — говорит представитель Государственной лесной службы Валтерс Лусис.

За прошлый год в Латвии 70 крестьянских хозяйств прекратили выращивать овец из-за систематических нападений волков. И хотя у нас охота на волков разрешена — отстреливать можно лишь до 300 особей в год. Но многие заводчики скота предпочли бы больше.

В свою очередь, защитники природы отмечают, что нельзя концентрироваться только на проблемах овцеводов. Говорят — волк полезен для сельского хозяйства.

"Наибольший ущерб сельскому хозяйству наносят травоядные дикие животные — олени, кабаны, которые уничтожают сельхозкультуры. И в этом случае волк своего рода решение. Он уменьшает поголовье оленей и кабанов", — сказал глава Фонда национального парка Кемери Андис Лиепа.

В Латвийской ассоциации охотников ранее говорили, что волки расплодились и их уже около 3000 особей. Но у защитников природы иные данные.

"У нас есть исследовательский институт Silava, где работает группа по вопросам охоты. Эти люди длительное время ведут мониторинг и следят за ситуацией в Латвии. Их подсчеты не показывают тысяч волков, речь идет о 700-800 особях", — говорит Андис Лиепа.

В Госслужбе леса говорят, что количество лицензий на отстрел волков в Латвии увеличено не будет.

"Необходимо проводить меры по защите овец. Не платить компенсации за каждую убитую волком овцу, а поддержать защитные мероприятия. Да, это дорого. Но это такой путь", — подчеркнул Валтерс Лусис.

В Госслужбе леса предлагают овцеводам ставить электрические заборы, заводить собак-волкодавов и заниматься защитой стада. На это также будут предусмотрены субсидии.

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