Средняя температура воздуха в Латвии в ноябре составила +4,2 градуса, что на два градуса выше обычной ноябрьской нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая низкая температура воздуха в сети наблюдений составила -7,0 градусов 22 и 24 ноября в Стальгене, а максимальная была +14,9 градуса 1 ноября в Мерсрагсе.

В ноябре в Латвии было побито 15 рекордов тепла. В частности, 25 ноября столбик термометра в Вентспилсе поднялся до +12,9 градуса, побив национальный рекорд для третьей декады ноября.

Среднее количество осадков по стране в ноябре составило 51 миллиметр, или 86% от нормы. Больше всего осадков выпало в Айнажи - 88,7 миллиметра, а меньше всего дождя и снега - в Земгале, где в Стальгене выпало всего 25,6 миллиметра.

Самый толстый снежный покров был 23 ноября, когда в Айнажи и Руйиене выпало 15 сантиметров снега, а в Павилосте - 16 сантиметров. К концу месяца снег растаял.

Самые сильные порывы ветра, достигавшие 25,8 метра в секунду, наблюдались 2 ноября в Даугавгриве.

Продолжительность солнечного сияния в стране в ноябре в целом была ниже, чем в среднем за 1991-2020 годы. Наибольшее отрицательное отклонение наблюдалось в Латгале, где солнца было на 70% меньше, чем обычно, в то время как на Курземском побережье Рижского залива и в некоторых районах Земгале продолжительность солнечного сияния соответствовала норме, а местами даже превышала ее.

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