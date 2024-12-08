В ближайшее время правительство примет решение о приеме в гражданство Латвии 57 человек, в том числе китайца, афганца и непальца, сообщает агентство LETA.

Среди претендентов на гражданство 61% составляют русские, 17% - украинцы, 5% - белорусы, есть также непалец, афганец, поляк, армянин, чеченец, китаец, ирландец и литовец.

Отмечается, что 49% претендентов на гражданство Латвии имеют среднее образование, 36% - высшее, 11% - основное, об образовании остальных нет данных.

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