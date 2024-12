Старение общества заставляет искать не только решения, мотивирующие людей не покидать рынок труда по достижении пенсионного возраста, но и способы их вовлечения в социальные и образовательные мероприятия. Один из них - университеты третьего поколения (University of the Third Age, или U3A), предлагающие людям старшего поколения различные образовательные программы.