Старение общества заставляет искать не только решения, мотивирующие людей не покидать рынок труда по достижении пенсионного возраста, но и способы их вовлечения в социальные и образовательные мероприятия. Один из них - университеты третьего поколения (University of the Third Age, или U3A), предлагающие людям старшего поколения различные образовательные программы.

Эта модель работает во многих европейских странах, в том числе в Эстонии и Литве, пишет газета Diena.

В Латвии такая инициатива начата благодаря Видусдаугавскому центру НПО и четырем партнерам по сотрудничеству в проекте ЕС. Сейчас создано несколько школ для пожилых людей, но для того, чтобы развернуть это движение в государственном масштабе, нужно участие государства, а не только НПО и самоуправлений.

Следует учитывать, что доля людей в возрасте старше 65 лет в обществе растет, кривая демографии неуклонно идет вниз, не уменьшается и эмиграция, поэтому все более существенным является участие людей старшего поколения в образовательной и социальной деятельности.

Международное движение U3A с 70-х годов прошлого века предлагает возможности бесплатного образования для людей в возрасте, пояснила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке руководитель Икшкильской школы для людей старшего возраста Санита Бертмане.

Начало U3A положено в Португалии, когда там осознали масштаб проблемы. Два активных человека обратились к самоуправлениям и НПО, предложив им создать школы, в которых достигшие пожилого возраста люди могли бы работать и учиться, особенно потому, что в Португалии была высокая неграмотность среди старшего поколения.

Опыт показал, что возможны разные модели реализации этой идеи. Сейчас в Латвии эти инициативы, как и в Португалии, продвигают неправительственные организации, но чтобы у них было продолжение, нужна государственная поддержка. Например, в Польше действует так называемая французская модель - эти школы находятся под эгидой вузов.

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