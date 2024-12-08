С 1 января 2025 года изменится порядок подключения к порталу услуг государственного управления Latvija.gov.lv - больше не будет доступна аутентификация выданными банками инструментами интернет-банков, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития.

В дальнейшем аутентификация на портале будет возможна с помощью мобильного приложения "eParaksts mobile", удостоверения личности, или eID-карты, карты "eParksts" или квалифицированной версии мобильного приложения "Smart-ID", а также официальных средств идентификации, выданных другими странами Евросоюза.

Планируемые изменения не повлияют на большинство пользователей портала, которые ранее подключались к Latvija.gov.lv посредством банковской аутентификации, так как в их распоряжении есть и инструмент "Smart-ID", используемый для аутентификации в крупнейших коммерческих банках Латвии еще с 2017 года.

Директор госагентства цифрового развития Йоренс Лиопа пояснил, что переход на использование квалифицированных средств идентификации обеспечит населению более надежный доступ к своим данным.

Если пользователь портала в данный момент еще не использует какое-либо из упомянутых средств электронной идентификации, то ему следует своевременно позаботиться об установке наиболее удобного для себя средства идентификации в смарт-устройстве или оформлении eID-карты.

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