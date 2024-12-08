7 декабря состоялось официальное открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери. На нем присутствовали многие мировые лидеры, в том числе Эмманюэль Макрон, Дональд Трамп. Но президент Латвии Эдгар Ринкевич на мероприятии в Париже отсутствовал.

В социальных сетях Ринкевич опроверг слухи о том, что его якобы не пригласили на церемонию открытия собора Парижской Богоматери.

Президент сообщил, что получил приглашение во второй половине ноября, но эта дата (7 декабря) уже была зарезервирована у него для другого мероприятия - концерта в Рижском дворце, во время которого представители регионов были отмечены за их вклад в Латвию.

"Оценив обстоятельства, я решил придерживаться намеченного. Я рад за собор в Париже, мой собор - это и наши люди", - подчеркнул президент Латвии в соцсети "Х".

Nē. Ielūgums apmeklēt Parīzi pienāca novembra 2.pusē, kad jau bija ieplānots “Koncerts Rīgas pilī”, godinot novadu/nozaru pārstāvjus par viņu devumu Latvijai. Izvērtējot apstākļus, nolēmu pieturēties pie plānotā. Prieks par katedrāli Parīzē, mana katedrāle ir arī mūsu cilvēki — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 8, 2024

Кроме того Эдгар Ринкевич дал комментарий по поводу свержения многолетнего президента Сирии Башара Асада.

"Кровавый режим Асада ушел. Пока сирийский народ сталкивается со множеством проблем и неопределенностей, мы празднуем падение диктатора. Также сообщение другим автократам: вы гораздо более уязвимы, чем думаете. Это [свержение Асада] – стратегический удар по России и Ирану. Неплохой день", — написал он у себя в соцсети "Х".

Bloody Assad regime is gone. While Syrian people face many challenges and uncertainties ahead, we celebrate the demise of a dictator. Also a message to other autocrats: you are much more vulnerable than you think. Also a strategic blow to Russia and Iran. Not a bad day. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 8, 2024

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !