7 декабря состоялось официальное открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери. На нем присутствовали многие мировые лидеры, в том числе Эмманюэль Макрон, Дональд Трамп. Но президент Латвии Эдгар Ринкевич на мероприятии в Париже отсутствовал.
В социальных сетях Ринкевич опроверг слухи о том, что его якобы не пригласили на церемонию открытия собора Парижской Богоматери.
Президент сообщил, что получил приглашение во второй половине ноября, но эта дата (7 декабря) уже была зарезервирована у него для другого мероприятия - концерта в Рижском дворце, во время которого представители регионов были отмечены за их вклад в Латвию.
"Оценив обстоятельства, я решил придерживаться намеченного. Я рад за собор в Париже, мой собор - это и наши люди", - подчеркнул президент Латвии в соцсети "Х".
Кроме того Эдгар Ринкевич дал комментарий по поводу свержения многолетнего президента Сирии Башара Асада.
"Кровавый режим Асада ушел. Пока сирийский народ сталкивается со множеством проблем и неопределенностей, мы празднуем падение диктатора. Также сообщение другим автократам: вы гораздо более уязвимы, чем думаете. Это [свержение Асада] – стратегический удар по России и Ирану. Неплохой день", — написал он у себя в соцсети "Х".