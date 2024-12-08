За девять месяцев этого года по сравнению с таким же периодом годичной давности в Рижской Восточной клинической университетской больнице (Восточная больница) увеличилось количество пациентов, а также возросло проведенных операций и обследований, сообщили порталу Delfi в больнице.

Как пояснила представитель Восточной больницы Гундега Варпа, в третьем квартале года была проделана значительная работа по упорядочению работы и обеспечению пациентов надлежащим лечением и уходом в условиях роста затрат и ограниченности бюджета,с учетом переносом консультаций и обследований в соответствии с выделенным финансированием, а также планированию приемов на 2025 год.

Восточная больница активно внедряла инновации, как проводя уникальные операции и запуская несколько пилотных проектов по точному и целенаправленному лечению онкологических больных, так и обеспечивая реализацию научных и образовательных проектов и внедрение новых подходов к лечению. За отчетный период прошло два года с тех пор, как Восточная больница оказывает помощь раненым украинским солдатам и мирным жителям, сообщила Гундега Варпа.

За девять месяцев 2024 года в Восточной больнице стационарное лечение прошли 46 555 пациентов, число стационарных больных выросло на 3,6% или 1630 человек по сравнению с девятью месяцами 2023-го, следует из обзора больницы.

За этот период в Восточной больнице выполнено 44 722 операции, что на 17,06% больше, чем в прошлом году, когда было выполнено 38 203 операции. В поликлинике скорой помощи и приеме больных обслужено 69 011 пациентов, что на 6237 человек (+9,9%) больше, чем за аналогичный период 2023-го. Отмечается, что число экстренных пациентов продолжает увеличиваться.

Число больных, обслуженных в дневном стационаре, возросло на 879 человек или на 11,7%. Наибольшее количество пациентов было в офтальмологических, химиотерапевтических, хирургических и гемодиализных дневных стационарах.

Выросло и количество операций, выполненных в дневных стационарах. За 9 месяцев количество операций в стационарах увеличилось на 7,2% по сравнению с девятью месяцами 2023-го - с 24 752 операций до 26 533 операций.

За отчетный период оказано 249 267 амбулаторных посещений/консультаций: объем амбулаторно-поликлинических услуг по сравнению с периодом предыдущего года увеличился на 13,7% или на 30 078 посещений/консультаций.

Количество дистанционных консультаций выросло на 73,6%: за девять месяцев 2024 года было предоставлено 52 730 дистанционных консультаций, или 21% от всех амбулаторных посещений/консультаций (за девять месяцев 2023 года было 30 374 дистанционных консультаций). По данным больницы, больше всего дистанционных консультаций предоставили диетологи и медсестры по вопросам лечебного питания (33%), инфектологи (11%), дерматологи, венерологи (7%) и гематологи (6%).

Количество лабораторных исследований, проведенных амбулаторным пациентам, в том числе пациентам дневного стационара, за девять месяцев по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличилось на 17%, обеспечив 949 346 исследований.

Количество обследований, проведенных в радиологическом центре Восточной больницы, за девять месяцев выросло на 6,4% - 179 436 исследований против 168 708 за аналогичный период прошлого года. Этого удалось достичь благодаря активной работе над заполнением очередей в сотрудничестве с Центром обслуживания клиентов больницы, регулярному пересмотру запланированных видов и методов обследований и их адаптации к спросу и имеющимся ресурсам, утверждает Варпа.

В связи с изменением условий оказания услуг, оплачиваемых государством, в отчетном периоде оказание сверхквотных услуг было оказано в большей степени. Например, сверхквотных услуг по компьютерной томографии оказано на 20% больше, чем первоначально запланировано.

В третьем квартале года в Восточной больнице была проделана значительная работа по переносу консультаций и обследований в соответствии с выделенным финансированием, а также по планированию приема на 2025 год, подчеркивает Варпа.

Председатель правления Восточной больницы Нормундс Станевичс утверждает, что отчеты показывают, что поток пациентов в больнице не уменьшается.

"В основном речь идет о пациентах неотложной помощи, которым необходима немедленная помощь в острых ситуациях. При этом наблюдается тенденция, что все больше пациентов выбирают услуги нашей больницы и в ситуациях, когда возможны альтернативные варианты. Пациенты высоко доверяют нашим квалифицированным специалистам, и мы можем предоставить им ту помощь, которая им нужна", — говорит Станевичс.

Поэтому больница активно ищет решения по оптимизации процессов и обеспечению лечения и ухода, отвечающих потребностям пациентов, даже в условиях роста затрат и ограниченности бюджета.

В больнице подчеркивают, что тенденции сохраняются и в последние месяцы года: поток пациентов постоянно растет во всех сегментах лечения.

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