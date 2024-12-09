Согласно оперативным данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Латвии началась метеорологическая зима, однако синоптики не прогнозируют устойчивых морозов и снега.

Метеорологическая зима наступает, если средняя температура воздуха в течение пяти суток подряд опускается ниже нуля. Хотя не на всех метеостанциях этот критерий был выполнен, в целом по стране за последние пять суток температура воздуха была немного ниже нуля. Таким образом, метеорологическая зима началась 4 декабря, когда средняя температура воздуха в Латвии впервые опустилась ниже нуля.

В предыдущие два года метеорологическая зима в Латвии начиналась уже 17 ноября, а в некоторых районах Курземе это происходило на месяц раньше, чем обычно.

Согласно текущим прогнозам, устойчивых морозов и снега в ближайшее время не ожидается. Во второй половине декабря прогнозируется увеличение количества осадков и более сильный западный ветер, поэтому надежды на снежное Рождество невелики.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !