До сих пор в Латвию было доставлено 9,7 миллиона вакцин от инфекции Covid-19, из них была использована треть. Остальное было утилизировано или передано в другие страны, сообщила передача de facto на Латвийском телевидении.

В то же время коронавирус продолжает уносить жизни, но группы риска, которым рекомендуется вакцинироваться раз в сезон, делают это с низкой частотой - в этом году это сделали 5% целевой группы.

Как отмечает передача, обязательства Латвии перед Pfizer Biontech, даже после прошлогодних изменений, предусматривают поставку значительно большего количества вакцин, чем используется на самом деле. Однако если бы наши пожилые люди прививались так активно, как рекомендуют врачи, вакцин не осталось бы так много, и смертей было бы меньше, говорится в программе.

"Мне кажется, что в мире нет людей, у которых нет антител, которые не сталкивались с этим вирусом, и именно поэтому мы обращаем внимание именно на вакцинацию групп риска. Мы не говорим, как в свое время, что все должны прививать и бежать, чем быстрее, тем лучше. Это уже не так, и теперь прививаться должны те, кто находится в группе риска", - заявила главный специалист по инфекционным заболеваниям Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Людмила Виксна. Однако группы риска не спешат вакцинироваться. Кроме того, от прививки от Covid-19 отказываются даже те, кто уже дошли до кабинета врача, чтобы вакцинироваться от гриппа. Обе вакцины можно вводить одновременно.

Данные показывают, что в 2023 году в Латвии от коронавируса умерло в пять раз больше людей, чем от гриппа.

Но пропорция вакцинации обратная. По данным Национальной службы здравоохранения, в этом году от гриппа было привито 72 000 человек в возрасте 65 лет и старше, что является самой большой группой риска, по сравнению с менее чем 12 000 человек в той же возрастной группе, получившими прививку от Covid-19.

Среди людей, не входящих в группу риска, серьезных заболеваний и смертей почти не бывает. Но среди тех, кто находится в группе риска, - пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями - число жертв остается катастрофическим. В прошлом году в Латвии болезнь была причиной смерти 375 раз. По словам эпидемиолога, директора Департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрия Перевощикова, в 2023 году от коронавируса умерли 197 пожилых людей, из которых только четверо получили сезонную вакцину, а остальные 193 - нет.

"Другими словами говоря, среди людей, которые не прошли сезонную вакцинацию, летальные случаи происходили в 2,5 раза чаще, чем среди привитых", - подчеркнул Перевощиков.

Теперь у Латвии более чем достаточно вакцин. Два года назад, когда число случаев смерти от коронавируса пошло на убыль, Европейская комиссия начала переговоры с производителем вакцин Pfizer Biontech об изменении ранее согласованного единого договора на вакцин. Необходимость в заказанных количествах отпала, но производитель также не хотел так просто отказываться от этих объемов. В конце концов, в мае этого года Еврокомиссия и производитель договорились об изменениях, сообщает программа. Они включали в себя возможность для каждой страны отказаться от определенного количества вакцин, заплатив за них полцены. Латвия воспользовалась этой возможностью и отказалась от 759 804 вакцин.

Для остальных вакцин можно было продлить срок поставки. Но объемы были рассчитаны одинаково во всех 29 странах, участвующих в сделке. Они основывались на текущих рекомендациях экспертов и ожиданиях, что около трети населения, входящего в группу риска, будет вакцинировано. В Латвии насчитывается почти 400 000 человек в возрасте 65 лет и старше, говорится в программе.

В прошлом году Латвия получила 1 057 000 вакцин от четырех производителей, из которых более половины (696 000) пришлось на Pfizer Comirnaty. Сейчас на складе Латвии имеется только 279 549 вакцин этого производителя - все одного типа. Обязательства с другими поставщиками закончились. Однако контракт с Pfizer останется в силе в течение следующих двух лет (до 2026 года включительно), и за это время Латвии необходимо будет закупить еще 351 745 вакцин (192 845 в следующем году и 158 900 через год).

В 2022 году, когда начались переговоры о сокращении количества заказанных вакцин, в Латвии было сделано более 400 000 прививок против Covid-19. По словам представителей Министерства здравоохранения, было очень сложно предсказать, как будет развиваться ситуация в ближайшие годы.

"Мне кажется, что в этом году была только одна или две недели, когда никто не умер от ковида. Летом. Но во все остальное время, к сожалению, есть такая печальная статистика, и опять же это история о том, что у этих людей есть возможность защитить себя. И другие страны пользуются этой возможностью гораздо более активно. Нам предоставлены вакцины, они доступны, семейные врачи проинформированы. Это происходит, просто нужно больше уверенности", - сказал Перевощиков.

За эти годы было утилизировано 3,8 миллиона вакцин и еще два с половиной миллиона передано в другие страны. Латвия только что согласилась продать Польше 103 000 вакцин. Она отказалась от дальнейших поставок вакцин Pfizer и подала в суд на производителя, сообщает de facto.

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