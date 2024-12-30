Европейское бюро статистики (Eurostat) опубликовало ежегодный отчёт о жилищных условиях в странах Евросоюза. Из него следует, что Латвия — лидер по доле населения, проживающего в перенаселенных домах и квартирах, причем этот показатель в 2,5 раза превышает среднеевропейский. Delfi рассказывает главное из этого отчета.

В 2023 году 69,2% европейцев жили в собственных домах и квартирах, остальные арендовали жильё. Больше всего жильцов-собственников в Румынии (96%) и Словакии (94%), меньше всего — в Германии, где более половины жителей снимают жилые помещения. В собственном жилье проживают 82,8% латвийцев, в Эстонии этот показатель составляет 80,7%, в Литве — 88,8%.

Больше половины людей в ЕС проживает в домах (51,7%), еще 47,7% — в квартирах, а 0,6% — в фургонах, плавучих домах и др. Детализированных данных по Латвии за 2023 год Eurostat не приводит.

В среднем на одного жителя ЕС приходится 1,6 комнаты (Eurostat не включает в их число помещения площадью менее 4 квадратных метров, а также отдельные кухни). Просторнее всего — в домах и квартирах в Люксембурге и на Мальте (2,2 комнаты на человека), а также в Бельгии и Нидерландах (2,1), теснее всего — в Польше и Хорватии (1,1). В Латвии показатель был таким же низким в 2021 году, более свежих данных в распоряжении Eurostat нет. В Эстонии и Литве на одного человека приходится 1,6 комнаты.

Среднее домохозяйство в ЕС состоит из 2,3 человека. Наивысшие показатели — в Словакии (3,1), Польше (2,9) и Хорватии (2,7), наименьшие — в Финляндии и Литве (1,9). Латвийское домохозяйство в среднем состоит из 2,2 человека.

16,8% европейцев проживает в перенаселенных домах или квартирах (Eurostat считает таковыми домохозяйства, где меньше одной комнаты приходится на пару, одинокого взрослого человека, двух однополых подростков в возрасте 12-17 лет или двух детей любого пола младше 12 лет). В 2010 году этот показатель составлял 19,1%.

Лидером по доли людей, живущих в условиях перенаселения, стала Латвия (40,9%; в 2010 году таких было 55%). В Литве она составляет 26%, в Эстонии — 17%. Ниже всего этот показатель на Кипре (2,2%), на Мальте (2,4%) и в Нидерландах (3,8%).

При этом 9,8% латвийцев, напротив, живут в недозаселенных частных домах и квартирах — то есть тех, чья площадь, по оценке Eurostat, значительно превышает комфортную для удовлетворения потребностей жильцов. К таковым относится треть всего жилья в ЕС.

Также Латвия входит в тройку стран-лидеров по доли жителей, проживающих в домах, где за последние пять лет была улучшена энергоэффективность: модернизирована теплоизоляция и отопительная система, а также поставлены многокамерные стеклопакеты. Такое жилье — у 37% латвийцев в возрасте от 16 лет. Лидер рейтинга — Нидерланды (59%), следом идет Эстония (47%). В Литве этот показатель составляет 35%.

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