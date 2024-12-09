Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") не жалеет о грубых высказываниях в адрес депутата Сейма Эдварда Смилтенса ("Объединенный список") во время внеочередного заседания Сейма, так как считает, что тот оскорбил ее лично.

В социальных сетях активисты оппозиционного "Объединенного списка" С распространили видео с заседания Сейма, на котором обсуждается бюджет на следующий год и слышно, как Силиня в ответ на критику Смилтенса говорит: "Не подавись". В общей сложности проект бюджета и сопутствующий пакет изменений в законодательство обсуждались три дня, но самый резкий обмен мнениями произошел на заседании в пятницу, 6 декабря.

В понедельник, 9 ноября, премьер-министр заявила журналистам, что Смилтенс оскорбил ее лично, сказав, что она не способна возглавлять правительство, несмотря на то, что это уже второй бюджет, поданный ее правительством в Сейм.

"Я не жалею о том, что сказала. Я живой человек, эмоциональный. Думаю, я имею право реагировать на подобные оскорбления", - сказала премьер-министр.

"Абсолютно нет", - ответила Силиня на вопрос, будет ли она извиняться за свои высказывания.

У Смилтенса с "Единством" долгая история отношений. Когда-то он был членом этой партии, пытался даже ее возглавить, это не удалось, политик ушел и отношения по сей день натянутые.

Эдвардс Смилтенс известен как политик, который не всегда уместно пиарится. Так, например, летом прошлого года он принимал участие во встрече хоккейной сборной Латвии - бронзового призера Чемпионата мира. Наравне с хоккеистами Смилтенс - тогда спикер Сейма - раздавал автографы. А после избрания президентом Эдгара Ринкевича умудился "влезть" в кадр, на котором были запечатлены все президенты Латвии с 90-х годов.

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