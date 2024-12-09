Партийное объединение "Новое Единство" и партия "Прогрессивные" определились сос воим кандидатом на пост президента Банка Латвии (БЛ). Им стал действующий глава БЛ Мартиньш Казакс.

Глава парламентской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревицс сообщил журналистам, что самым правильным решением по этому вопросу было бы, если бы коалиция договорилась бы об одном кандидате.

Одновременно с этим, посоветовавшись с партнерами, было принято решение присоединиться к "Прогрессивным" и выдвинуть кандидатуру Казакса на второй срок.

Всего на пост президента Банка Латвии заявлены три кандидата - Казакс, председатель правления Финансового учреждения развития "Altum Рейнис Берзиньш, которого поддерживает Союз зеленых и крестьян (СЗК), и Павел Кузьмин, выдвинутый оппозиционной партией "За стабильность".

Юревицс отметил, что следующий президент Банка Латвии должен иметь хорошую репутацию. "Хотя мы бы предпочли одного кандидата, по крайней мере, теперь у парламента будет возможность выбирать из нескольких кандидатов", - сказал политик.

Он добавил, что вопрос о кандидате на пост президента Банка Латвии никоим образом не угрожает стабильности коалиции.

По словам руководителя фракции СЗК Харийса Рокпелниса, хорошая новость в том, что за пост президента Банка Латвии будет жесткая конкуренция. Другая новость, не очень хорошая, заключается в том, что в настоящее время в коалиции нет согласия по поводу кандидата, признал политик.

21 декабря 2024 года у Мартиньша Казакса заканчиваются полномочия на посту главы БЛ. Напомним,он стал президентом Банка Латвии 12 декабря 2019 года. Тогда за него свои голоса отдали 76 депутатов.

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