Свержение режима сирийского диктатора Башара Асада является важным шагом на пути к созданию демократической и инклюзивной Сирии, говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Латвии.

Латвия приветствует свержение режима Асада, говорится в заявлении. Латвия призывает все стороны к диалогу для обеспечения мирного перехода, сохранения территориальной целостности Сирии и защиты прав гражданского населения, в том числе меньшинств.

Уже сообщалось, что отряды сирийских повстанцев в воскресенье захватили Дамаск, а Асад бежал в Россию.

Гражданская война в Сирии началась после подавления антиправительственных протестов в 2011 году и переросла в сложный конфликт с участием различных группировок и иностранных сил, включая США, Россию и Турцию.

Правление семьи Асадов в Сирии началось в 1970 году с государственного переворота Хафеза Асада, установившего диктаторский и репрессивный режим, при котором правящей политической силой была социалистическая партия "Баас". После его смерти в 2000 году главой государства стал его сын Башар.

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