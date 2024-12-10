Он сообщил, что празднование Нового года пройдет на площади Виенибас. Элксниньш сравнил программу мероприятия с "маленьким городским праздником".

"Сразу после полуночи начнется юбилейный год Даугавпилса", - с такими словами руководитель Дома единства Диана Солдане пригласила жителей встретить 2025 год на площади Виенибас.

По ее словам, 31 декабря с 23 часов на площади будет звучать танцевальная музыка, а в полночь планируется трансляция речей главных государственных должностных лиц и гимна Латвии, затем последуют салют и другие праздничные выступления. После этого состоится концерт группы Citi zēni, будут танцы до трех часов ночи.