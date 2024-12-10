Государство выплатит компенсацию в размере 3935 евро матери незаконно вывезенной из Латвии в Россию девочки, которую ранее похитил и увез в Россию ее отец - прокремлевский активист Станислав Букайн.

Эта сумма необходима для покрытия расходов, связанных с возвращением ребенка.

Дело о возвращении в Латвию ребенка, незаконно вывезенного отцом из Латвии, потребовало значительного вмешательства со стороны нескольких госучреждений.

В Минюсте сообщили, что это дело также пролило свет на неспособность государства принять меры противодействия незаконному пересечению границы, что в конкретном случае фактически привело к незаконному вывозу девочки из Латвии и нарушению интересов ребенка.

Как уже сообщалось ранее, в июле 2024 года Госполиция начала уголовный процесс по факту похищения несовершеннолетнего ребенка и уже 22 июля в Латвии в рамках расследования были задержаны два человека. Они были признаны подозреваемыми в пособничестве совершению преступления, а суд в качестве меры пресечения заключил их под стражу.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере сообщила в интервью программе Krustpunktā, что задержаны родители подозреваемого отца и против них возбуждено уголовное дело за пособничество.

"Уголовное дело возбуждено против родителей отца, которые, злоумышленно используя свое право на общение с ребенком, помогли ему выехать в Россию", - сказала Либиня-Эгнере.

В свою очередь, телеканалы ЛТВ и ТВ3 сообщали, что мать сама сделала многое, чтобы вернуть девочку домой. В частности, она поехала за ребенком в Россию и сотрудничала с рекомендованными адвокатами. В сентябре мать и дочка вернулись, перейдя российско-эстонскую границу.

Либиня-Эгнере призналась, что возвращение ребенка было сложной задачей, поскольку не было возможности двустороннего сотрудничества с соседней страной.

Как уже сообщалось ранее, 21 июля Государственная пограничная охрана сообщила о мужчине и ребенке, которые пересекли реку Зилупе на сапборде и незаконно проникли на территорию России. В тот же день стало известно о пропаже пятилетней Моники Букайне из Риги. Дело по данному инциденту возбудили как Госполиция, так и Госпогранохрана, мужчина с ребенком были объявлены в международный розыск, а два человека были задержаны, а затем помещены под арест по подозрению в содействии похищению ребенка.

В Госполиции сообщили, что 5 августа полиция приняла у пограничников для дальнейшего расследования уголовный процесс о незаконном пересечении границы на сапборде. Позже два дела были объединены.

Пресс-секретарь МИД Диана Эглите рассказала, что после незаконного вывоза ребенка из Латвии МИД немедленно связался с российской стороной и по дипломатическим каналам просил предоставить информацию о точном местонахождении девочки, и также потребовал "принять меры по возвращению ребенка в Латвию".

К усилиям по возвращению девочки подключилось и Министерство юстиции - уже в конце июля министерство направило в компетентные органы России несколько запросов в соответствии с международными конвенциями — Гаагской конвенцией 1996 года и Гаагской конвенцией 1980 года, участницей которых является и Россия - с просьбой предоставить информацию о местонахождении ребенка и условиях, в которых находится ребенок, а также обеспечить его возвращение из России в Латвию.

В начале августа, как только были подготовлены все необходимые материалы дела с их переводами, в Минюст России был направлен запрос об оказании юридической помощи по вопросу признания и исполнения в России решения латвийского суда, который, помимо прочего, определяет место жительства ребенка в Латвии.

Однако 12 августа этого года этот международный договор между Латвией и Россией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в рамках которого был сделан вышеупомянутый запрос, утратил силу, так как ранее Сейм его денонсировал.

По словам представителя Минюста Илзе Леймане, просьба о признании и исполнении решения латвийского суда в России была направлена еще в рамках этого договора. Все запросы были дополнительно переданы по дипломатическим каналам. Между тем в конце июля в социальных сетях был опубликован фрагмент интервью Букайна российской телеведущей Марии Бутиной. Букайн заявил, что был вынужден бежать из Латвии и просить политического убежища в России.

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